المهن الموسيقية توافق على حفل محمد رمضان في الساحل

وافقت نقابة المهن الموسيقية على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل 23 اغسطس، بصفته عضوا في نقابة المهن التمثيلية

وذلك بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور اشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

يذكر ان محمد رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

وكانت نقابة الموسيقية قد انتهت قبل ايام من مناقشة احدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله القادم وانتهت إلى تسوية كافة الامور المتعلقة بالحفل ومنح التصاريح اللازمة.

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