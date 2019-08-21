احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها آدم العوامري , عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.
ونشرت شيحة مجموعة من الصور لها مع ابنها آدم خلال طفولته وشبابه, مما نالت الصور اعجاب متابعيها .
وعلقت شيحة على الصورة وقالت : "كل سنه وانت طيب يا حبيبي بجد مصدر حبي وفخري في الدنيا.. ادم مش بس ابني بس صاحبي الأقرب وصديقي الصدوق والراجل اللي في ضهري دايما.. ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل أذي".
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كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة توجه رسالة لابنها بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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