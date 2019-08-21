تامر حسني يشعل مهرجان "صلالة" في عمان بحضور كامل العدد

قدّم النجم تامر حسني، الشكر للجمهور العماني على حسن استقباله، خلال إحيائه حفلا غنائيا مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان "صلالة".

وقال "تامر": "بشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الاستضافة، وتشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربية الكريمة، كما تشرفت بالجالية المصرية الكبيرة.. كانت حفلة فوق الرائعة وتجاوب فوق الوصف، شكرًا مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عُمان".

وقدم نجم الجيل عددا من أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، كذلك الأغاني القديمة التي يعشقها جمهوره مثل "بعيش" و"بطلة العالم في النكد"، كمل منح عددا من الجمهور فرصة الغناء معه على مسرح الحفل، والتقط معهم عددًا من الصور التذكارية.

وانطلقت فعاليات مهرجان صلالة، يوم 11 يوليو الماضي، وتستمر حتى يوم 22 أغسطس الجاري، وتتنوع ‏الفعاليات ‏هذا العام، ما بين العروض الترويجية والعروض الفنية والمسرحية، إلى جانب عروض الليزر، كما يشهد إقامة العديد من ‏الندوات ‏الدينية والثقافية والاقتصادية والأمسيات الشعرية.‏

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