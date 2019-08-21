سلفستر ستالون يُكثّف الترويج لفيلم رامبو

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""الخليج 365"" من بيروت: يستمر النجم الأميركي سيلفستر ستالون بالترويج للجزء الخامس من سلسلة أفلام Rambo بعنوان "Last Blood" الذي أصبح طرحه قريباً في الصالات بناء على الموعد المعلَن في شهر سبتمبر القادم. حيث نشر صورةً جديدة من الفيلم، الذي تُشير التوقعات إلى أنه سيحقق إيرادات ضخمة كأجزائه السابقة. علماً أنه من إخراج أدريان جرونبيرج، وشارك ستالون في تأليفه مع مات سيرولنيك.

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ويظهر "ستالون" بالصورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بشخصية رامبو وهو يجلس على ظهر حصان، ممسكاً بلجامه، ويده ملطخة بالدماء. علماً أنه وعد بتعليقه على الصورة بإعلانٍ جديد حول الفيلم الذي يتناول بقصته تفاصيل مشوّقة عن "رامبو" الذي سيسافر إلى المكسيك لإنقاذ ابنة صديقه من قبضة عصابة.

فيما يلي الفيديو الترويجي الجديد للفيلم: