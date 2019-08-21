شكرا لقرائتكم خبر عن إصبع قدم كيم كاردشيان السادس يثير الجدل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان بأنها من أكثر النجمات في العالم استخداما لبرنامج تعديل الصور "فوتوشوب" و" الفيلتر"، وذلك لكي تظهر في أجمل إطلالاتها فتثير الجدل كعادتها.

ولكن بعد نشرها على"انستجرام" صورة تروج فيها لعطرها الجديد مع أختها النجمة كيلي جينر، أشار المعجبون أن كيم لديها إصبع قدم سادس ظهر بالصورة، و بدأت التعليقات في السخرية من كيم، مؤكدين أن من قام باستخدام " الفوتوشوب " بهذه الصورة هو حقا شخص فاشل وغير متمكن، بينما جاء تعليق أحد مرتادي صفحتها مازحا : " أن الاصبع السادس مذهل " .

في حين تساءل آخرين كيف حصلت على " اصبع سادس بقدمك " و هو ما حول الصور الدعائية للعطر لمحط سخرية من كيم كاردشيان .



تعليقات تسخر من كيم

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تعليقات من معجبي كيم



قدم كيم



كيم و كيلي (1)