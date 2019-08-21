شكرا لقرائتكم خبر عن صناع James Bond يستقرون على اسم جديد لآخر جزء بسلسلة دانيال كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم James Bond على اسم جديد للفيلم الذى يعد آخر جزء بالسلسلة الشهيرة للنجم دانيال كريج التي تعتبر أنجح سلسلة فى تاريخ أفلام جيمس بوند الشهيرة، وذلك بعدما أعلن الحساب الرسمي للفيلم على السوشيال ميديا اختياره "لاوقت للموت" ليكون اسم الفيلم بدلاً من25 James Bond .

تغيير اسم الفيلم لم يكن مفاجئاً بالنسبة لعشاق افلام السلسلة الشهيرة خاصة أنه كان معروف ان هذا الاسم لا يعد سوي اختيار مؤقت قبل أن يختاروا الاسم النهائى للفيلم المقرر طرحه عام 2020 وتحديداً فى الثالث من ابريل داخل دور العرض البريطانية قبل عرضه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الثامن من الشهر ذاته.

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فيلم "لا وقت للموت" يقوم ببطولته النجم دانيال كريج ويشارك فى البطولة رامي مالك بدور الشرير الذى يسعي للقضاء على بوند.