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شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال كاتي هولمز وجيمي فوكس بعد 6 سنوات ارتباط وحب..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت النجمة العالمية كاتي هولمز ( 40 عاما ) عن صديقها النجم العالمي جيمي فوكس البالغ من العمر ( 51 عاما ) ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة ابرزها " دايلي ميل " ، بينما لم يرد أي من النجمين عن خبر الانفصال.
وحسب موقع " PageSix " أن كاتي هولمز و جيمي فوكس شوهدوا آخر مرة معا في الأماكن العامة خلال حضورهما حفل " Met Gala " الذي اقيم في مدينة نيويورك شهر مايو الماضي ، والذي صادف أنه أول ظهورهما علي السجاد الحمراء .
جيمي فوكس و كاتي هولمز (1)
جيمي فوكس و كاتي هولمز (2)
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