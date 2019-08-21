شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مايك تايسون ملاكم أمريكى لقب بالرجل الحديدى، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو فى سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزها "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلكWar Commanders: China Salesman، وفيلم Scary Movie 5.

ونستعرض فى الفيديو التالى تصريحات مايك تايسون الصادمة عن تجارته بالمخدرات والأرباح الشهرية التى يحصل عليها..

ـ يمتلك مزرعة بمساحة 420 فدانًا يزرع بها الماريجوانا

ـ يدخن ما قيمته تعادل 40 ألف دولار شهريًا من مزرعته

ـ يستهلك شهريا 10 أطنان من المخدرات المزروعة بمزرعته

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ـ يربح حوالى 500 ألف دولار شهريًا من المزرعة

ـ يخطط لإنشاء منتجع لتعاطى المخدرات مع تدريس كيفية زراعة المخدرات للمزارعين

ـ القانون فى ولاية فلوريدا يعطى تايسون الحق فى زراعة الماريجوانا















