شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتحدث عن علاقتها بأحفاها .. وتؤكد: بحب أسمع كلمة جدة قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة سوسن بدر، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة"، الذى يذاع عبر فضائية، وتحدثت سوسن على علاقتها بأحفادها وعن حبها لسماع كلمة " جدة".

وقالت سوسن بدر، خلال حديثها مع إسعاد يونس، دائما بزور أحفادى لأن بنتى مشغولة مع بناتها الثلاثة من المدرسة للنادى للدرس ، تعيش وتتعب لهم، وزمان لو كان المنديل وقع تنادى عليا تقولى مامى جبهولى، لتقاطع إسعاد حديث سوسن، قائلة: "كان عندك زمان كلمة شهيرة ما بخلهاش تشيل الياسمين من على الأرض"، لتستكمل سوسن حديثها ضاحكة:" دلوقتى بنتى بتشيل كل حاجة من على الأرض".

وأضافت سوسن بدر فى حديثها : "بحب أسمع كلمة " جدة " أوى كلمة جميلة وحفيدتى ملك الكبيرة 15 سنة علاقتى بيها مختلفة تماما عن شقيقتها الصغيرة، قائلة: " الصغيرة هى اللى بتلعب بيا و أنا سايبة نفسى ليها ، و الجيل الحالى مختلف عن جيل زمان و التطور الحضارى مرعب ومخيف و فى مناطق خطر بسبب النت لازم نتابعهم على طول الوقت و لازم الأم تصاحب أولادها".