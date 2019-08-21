بالصور.. منة فضالي لـ"نيكولا معوض": فرحانه إني شفتك حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلنت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها للفنان اللبناني نيكولا معوض، في فيلم سينمائي جديد، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة صور جديدة ظهرت فيها في عدد من اللقطات العفوية التي جمعتها بـ"نيكولا معوض"، وبإطلالة كاجوال أنيقة، نالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت منة على الصور قائلة:" كما أنا سعيدة برؤيتك يا حبيبي، والآن سوف نعمل معا في فيلم جديد، وسيكون مختلفا انشاء الله".

"بيت السلايف" هو آخر أعمال الفنانة منة فضالي، ويشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، وغيرهم، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبد الخالق