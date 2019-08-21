محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعلنت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها للفنان اللبناني نيكولا معوض، في فيلم سينمائي جديد، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت منة صور جديدة ظهرت فيها في عدد من اللقطات العفوية التي جمعتها بـ"نيكولا معوض"، وبإطلالة كاجوال أنيقة، نالت الصور إعجاب الجمهور.
وعلقت منة على الصور قائلة:" كما أنا سعيدة برؤيتك يا حبيبي، والآن سوف نعمل معا في فيلم جديد، وسيكون مختلفا انشاء الله".
"بيت السلايف" هو آخر أعمال الفنانة منة فضالي، ويشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، وغيرهم، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبد الخالق
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة فضالي لـ"نيكولا معوض": فرحانه إني شفتك حبيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.