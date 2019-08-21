جمال عبدالناصر يستأنف تصوير "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستأنف الفنان جمال عبدالناصر، تصوير أحداث مسلسله الجديد "بلا دليل"، خلال الأيام المقبلة، بعدما توقف التصوير بسبب سفره للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأكد الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، إن المسلسل يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويعرض خارج السباق الرمضاني.

المسلسل تدور أحداثه حول جريمة قتل، ويحاول الأبطال الوصول للقاتل الحقيقي خلال الأحداث.

مسلسل "بلا دليل" بطولة جمال عبدالناصر، خالد سليم، درة، محمد لطفي، أحمد كرارة، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.