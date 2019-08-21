ريهام حجاج توجه رسالة للجمهور وتطلب مساعدة المرضى غير القادرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أشعلت الفنانة ريهام حجاج روح الحماس لدى جمهورها لمساعدة وتبني بعض الحالات المرضية غير القادرة على العلاج، بالإضافة لمساعدة العرائس على تجهيز مستلزماتهن، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ووجهت حجاج رسالة لجمهور قائلة: "خلينا نستخدم السوشيال ميديا بشكل إيجابي ونساعد بعض.. يا ريت كل واحد قادر يساعد يدخل يبص على التعليقات اللي على الصورة اللي قبل الأخيرة عندي على البروفايل ويختار حالة واحدة ولو بسيطة يساعدها على قد مقدرته طبعا".

وأضافت: (مش لازم علاج وعمليات حتى لو بعلبة دواء أو حاجة بسيطة تتحط في جهاز عروسة أو كرسي عجل لحالة شلل) بعد ما يتأكد من الحالة كويس وإنها محتاجة".

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كانت الفنانة ريهام حجاج قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لعلاج عدد من مرضى الأطفال غير القادرين على العلاج.

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت، وشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعُرض قبل الموسم الرمضاني.