بصور نادرة.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها آدم العوامري، معربة عن حبها له، ووجهت له رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت هنا شيحة مجموعة من الصور لها مع آدم خلال طفولته وشبابه، وكتبت: "كل سنه وانت طيب يا حبيبي بجد مصدر حبي وفخري في الدنيا.. آدم مش بس ابني، صاحبي الأقرب وصديقي الصدوق والراجل اللي في ضهري دايما.. ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل أذى ".

يذكر أن الفنانة هنا شيحة تصور حاليًا مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" الذي تشارك فيه من خلال قصة "اتفضلوا في الصالون"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وبطولة فراس سعيد، وأحمد جمال، وأحمد رفعت، ونانسي صلاح