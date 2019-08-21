بالفيديو.. راشد الماجد يتعرض لموقف محرج من معجب على المسرح والأمن يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا المطرب السعودي راشد الماجد، حفلا غنائيا بالعاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الثلاثاء، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

وأثناء الحفل، صعد أحد معجبي "الماجد" وقبل يده ورأسه، ليقوم الأمن بالتدخل، إلا إن المطرب السعودي منع الأمن من التعامل بشدة أو التطاول على المعجب.

وبعد نزول المعجب من على خشبة المسرح، قال الماجد: "عسى ما خرب شعري، جت سليمة ما صار مثل كاظم الساهر ولا ماجد المهندس".

وقدم راشد الماجد أثناء الحفل، باقة من أشهر أغانيه أبرزها "وش جابك"، "يرضيك"، "بترجعين"، "كذاب"، وغيرها.