إيمي طلعت زكريا: "اللهم احفظ أبي "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعربت الفنانة الشابة إيمي طلعت ابنة الفنان طلعت زكريا عن حبها لوالدها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت إيمي صورة مع والدها الفنان طلعت زكريا وعلقت عليها قائلة:" اللهم احفظ أبي". يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.

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