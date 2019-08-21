نرمين الفقي بصحبة دينا الشربيني وعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني. وعلقت: "الله يحفظكم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. كان آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبوالعروسة 2" بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، وميدو عادل، وولاء الشريف.

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