جيهان خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، بفستان برتقالي، وتستمتع بوقتها وسط الأشجار، ونالت الصور إعجاب الجمهور. كانت جيهان خليل شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي، من خلال مسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبوزهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

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