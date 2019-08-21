تراند اليوم : ممثلة مصرية تفاجئ جمهورها بظهورها بالحجاب



أثار ظهور الممثلة المصرية الشابة، سلمى أبوضيف، تكهنات وتساؤلات حول أسباب ذلك.

وظهرت أبوضيف في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بينما ترتدي الحجاب.



الصورة جاءت أثناء زيارتها لمدينة كابادوكيا التركية، ظهرت فيها بغطاء على ‏رأسها، وبلوزة بأكمام طويلة، وهي تنظر للسماء في انسجام وعلقت على الصورة قائلة "مبسوطة".‏

وحظيت الصورة بتفاعل واسع بين متابعيها، وسط تساؤلات عن المغزى منها، وهل ارتدت الحجاب واعتزلت الفن. فيما لم يصدر أي رد فعل من جانبها حول تلك الأسئلة.

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وأبو ضيف 25 عامًا ممثلة وعارضة أزياء مصرية. بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو "رحاب إف إم" على الانترنت، درست الإعلام في جامعة القاهرة إلى جانب عملها كعارضة أزياء.

شاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة "فوج آرابيا"، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام و أمل بوشوشة.