تراند اليوم : فيديو| رد فعل مطرب سعودي شهير على معجب قبل يده...



فوجئ المطرب السعودي راشد الماجد باقتحام أحد المعجبين له خشية المسرح، خلال حفله بالعاصمة البريطانية لندن مساء أمس، وتقبيل يده ورأسه.

واحتضن الماجد، المعجب ومنع أفراد الأمن من التعامل بقسوة معه.

وعاد الماجد ليقف على المسرح من جديد ومازح جمهوره قائلاً: "عسى ما خرب شعري، وأشوى ما صارلي مثل كاظم الساهر أو ماجد المهندس .. الحمد لله جت سليمة"، ليتفاعل الجمهور معه ويدخل في نوبة ضحك.

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وقدم راشد الماجد أثناء الحفل، باقة من أشهر أغانيه أبرزها "وش جابك"، "يرضيك"، "بترجعين"، "كذاب"، وغيرها.

وكان المطرب العراقي كاظم الساهر تعرض لموقف مشابه مؤخرًا. ففي حفله الأخير اقتحمت فتاة المسرح وهي تحمل علم العراق ووقفت إلى جانب "الساهر" لتستمع لغنائه.

وما كان منه إلا أن توقف عن الغناء واحتضنها، وأخذ منها العلم وقبله، ثم أوصلها لتترك المسرح، ليستكمل الغناء.