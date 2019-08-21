إليسا على خطى عمرو دياب وتامر حسني وحقوق الملكية الرقمية كلمة السر في أزمتها الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:38 مساءً - كشف ملحن مصري وثيق الصلة بالنجمة اللبنانية إليسا عن سر أزمتها الأخيرة التي أجبرتها على إعلان اعتزالها الغناء عقب صدور ألبومها الجديد، مؤكدا أن شركة روتانا وضعت شروطا في العقد الموحد مع كل نجومها يمنعهم من استغلال حقوق الأغنيات عبر شركات الهواتف المحمولة وموقع اليوتيوب، وهو ما رفضه عمرو دياب سابقا وتسبب في نزاع قانوني طويل انتهى بإنتاج عمرو لنفسه عبر شركته ناي، وتكررت الأزمة مع الفنان تامر حسني الذي أسس شركة تحمل اسمه، ويبدو أن إليسا ستسير على نفس الطريق بعدما المحت إلى أنها ستنتج ألبوماتها المقبلة بنفسها.

الملحن المعروف رفض الكشف عن اسمه لحساسية علاقته بإليسا من ناحية وتعاونه مع شركة روتانا من ناحية أخرى، وأكد ان العائد الحقيقي للألبومات الغنائية في الفترة الأخيرة يأتي من بيع حقوقها لشركات تقديم خدمات الهاتف المحمول لاستغلالها بأكثر من طريقة، إضافة إلى العائد الدوري على كل مشاهدة بعد عرض الأغنيات على موقع اليوتيوب، ولهذا بدأت شركات الإنتاج تنتبه لاحتكار هذه الحقوق لتعويض ما أنفقته من مصاريف باهظة على إنتاج الألبومات خاصة وان المبيعات المباشرة للسيديهات لا يمكن أن تحقق ربحا يغطى تكاليف الإنتاج، وكانت البداية مع عمرو دياب الذي رفض احتكار أغنياته وانسحب من تعاقده مع روتانا بعد نزاع قانوني طويل وقرر تأسيس شركة إنتاج خاصة قامت بالفعل بإنتاج ألبوماته الثلاث الأخيرة.

أضاف: إليسا باعتبارها النجمة الأولى داخل روتانا وصاحبة الحضور القوي على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب، طلبت استثناءها من هذا الشرط والسماح لها باستغلال حقوق عرض أغنياتها عبر المنصات المختلفة ولو بالمناصفة مع شركة الإنتاج، ولكن طلبها قوبل بالرفض، وأصرت الشركة على التزام إليسا بالعقد الموحد المفروض على كل نجوم الشركة وهو ما يعني خسارة المطربة اللبنانية لأرباح هائلة ومستمرة.

أشار إلي أن إليسا لن تجدد عقدها مع روتانا إذا أصروا على منعها من استغلال حقوق أغنياتها، ولكنها لا زالت مترددة أمام خطوة تأسيس شركة مستقلة وإنتاج أغنياتها بنفسها، خاصة وأن التعاقد مع روتانا كان يضمن لها التواجد في عدة مناسبات فنية متميزة خاصة بدول الخليج، وحفلات فنية يتم الإعداد والدعاية لها بصورة احترافية، وإذا تمكنت من ضمان استمرار هذه الحفلات بنفس المستوى عبر شركتها الجديدة فلن تتأخر في إشهارها.

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يذكر أن المطربة اللبنانية إليسا غيرت من موقفها حيال قرار الاعتزال وأكدت في تغريدة جديدة عبر حسابها بموقع تويتر أن قرارها كان لمصلحتها وقالت: أنا أتفهم حزن الجميع وأقدر كثيرا جميع الرسائل التي وصلتني لتحثني على الاستمرار، أريدكم فقط أن تعرفوا أن قراري لمصلحتي، ولا يزال الوقت باكرا للحديث في الأمر، حاليا أركز على ألبومي القادم وحفلاتي ونشاطاتي الفنية، وأعدكم حين أصبح مستعدة للإنتاج لنفسي أني سأفعل ذلك.

وأعلنت المطربة اللبنانية سابقا اعتزالها مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على العمل في وسط يشبه عصابات المافيا، ونفت تعليقا على التغريدة أن تكون هناك أزمة مع شركة روتانا، وتجاهلت التلميحات المستمرة بأنها اتخذت قرارها بعد الإقصاء المفاجئ من المشاركة في برنامج "ذا فويس".

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