صور.. شمس الكويتية: "جربت أموت قبل ما أموت"

نشرت الفنانة شمس الكويتية، صور لها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، أثناء قضائها العطلة الصيفية على شواطئ "كان" الفرنسية.

ظهرت الفنانة خلال صورها مغطاة بالرمال بشكل كامل، وكتبت شمس على الصورة: "جربت أموت قبل ما أموت، موتوا قبل أن تموتوا، اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".

تفاعل مع صورة الفنانة عدد كبير من المتابعين، حيث بلغ عدد المعجبين إلى 9 آلاف، وتخطت 500 تعليق.

نشأتها

ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، توفي والدها وهى فى تبلغ من العمر سنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من المعهد العالي للفنون الموسيقية.

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بدايتها الفنية

بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها

الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع " شركة رناد للصوتيات" التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

استمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية "سبع مرات" لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد، تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبدالرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.