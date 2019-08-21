سوسن بدر: أجيد الطهي وتحضير الطعام و الواجبات لأحفادي

قالت الفنانة سوسن بدر، إن منى زكى فنانة موهوبة فى عملها، وتركز جيدًا فى كافة أعمالها الفنية لتجسيد الأدوار كما ينبغى، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة دينا الشربينى.

وتابعت:"لو دينا الشربينى قدمت أعمالًا كوميدية هتبقى شربات"، لافتة إلى

أنها تذهب لشراء احتياجات المنزل بعد الانتهاء من أعمالها، قائلة:"بمجرد ما بنتهى من أداء شخصية عمل فنى بمسح المكياج وأرتدى البنطلون والشبشب وأذهب لشراء مستلزمات البيت كأى مواطنة مصرية".

ولفتت الفنانة، أنها تجيد الطهى وتحضير الطعام والواجبات لأحفادها فى المنزل.

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وأكدت بدر، أن تربية الأبناء والأحفاد اختلفت عن الماضى بسبب التكنولوجيا التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة، مشددة على أهمية مراقبة الأطفال أثناء استخدام وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت، انتشار الثقافة الغربية التى توفرها وسائل الاتصال الحديثة تهدد اللغة العربية والدين.