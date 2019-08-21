كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن الحلقة الأخيرة من "صراع العروش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من حرصه على الابتعاد عن الصحافة في الفترة التي لحقت طرح الموسم الأخير من صراع العروش، إلا أن النجم كيت هارنجتون كان لديه ما يخفيه من تفاصيل خلف كواليس المسلسل.

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وفي حوار له مع مجلة "هوليوود ريبورتر" نشرت جانب منه صحيفة ديلي ميل، كشف كيت عن ان المشهد الخاتمي له مع شخصية دانيريس تارجيريان استغرق تصويره ثلاثة اسابيع.

وأوضح كيت ان مسؤولية تصوير المشهد بأفضل صورة ممكنة الملقاة على عاتق صناع المسلسل دفعتهم لتصويره لأكثر من مرة ومن أكثر من زاوية مختلفة.