شاهدوا.. الفنانة زارا البلوشي تتعرض مع ريماس منصور لحادث سير في الرياض.. ومفاجأة في التقرير

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:53 مساءً - تعرَّضت الفنانة زارا البلوشي لحادث سير على أحد الطرق في مدينة الرياض، وكانت برفقتها الفنانة ريماس منصور، إلا أنهما لم يصابا بأذى.

وأظهر مقطع فيديو وثقته الفنانة ريماس منصور، أن سيارة الفنانة زارا البلوشي صدمت سيارة من الخلف، قائلةً: “السيارة لحالها تزحلقت وراحت يمين وصقعنا بالموقفين”.

هذا، ومنحت شركة “نجم” الفنانة زارا البلوشي تقريرًا عن الحادثة باللغة الباكستانية، وذلك لأن رخصة القيادة مسجلة بالجنسية الباكستانية، فيما تفاجأت ريماس منصور لأول مرة أن زار البلوشي تستطيع قراءة التقرير باللغة الباكستانية.