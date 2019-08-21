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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:53 مساءً - حققت اغنية “انساي” للفنان المغربي سعد لمجرد والفنان المصري محمد رمضان نجاحا كبيرا، اذ انه وصل عدد مشاهديها على يوتيوب الى 100 مليون مشاهد.
وتعليقا على هذا الأمر، نشر لمجرد صورة تجمعه برمضان على صفحته الخاصة، وعلق عليها قائلا: “100 مليون مشاهدة بفضل جماهيرنا الموالية نحبكم كثيرا”.
الجدير ذكره ان الفنان سعد لمجرد وصل مؤخرا إلى بلده المغرب، وهي الزيارة الأولى له من نوعها بعد فترة على إحتجازه داخل الأراضي الفرنسية ومنعه من السفر على إثر تهمة الإغتصاب التي يواجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هذا ما قاله سعد لمجرد بعد وصول عدد مشاهدي “انساي” لـ 100 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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