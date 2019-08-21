كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وهي تجلس مع زوجها الفنان أحمد خميس في احد المطاعم.
وخلال التقاط احمد فيديو لزوجته انتبه الى وجود حشرة على غطاء رأس زوجته عندها خافت مشاعل وطلبت منه ان يقول لها عن مكانها لكي تنزعها إلا أنه واصل التصوير ولم يقم بمساعدتها فنزعت جزء كبير من حجاب لتتخلص من الحشرة دون ان تنتبه انها لا زالت في مكان عام وان زوجها يصورها.
وعلى الرغم من هذا الموقف نشر احمد الفيديو الذي تسرب الى المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب المفاجئ.. مشاعل الشحي تنزع حجابها في مكان عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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