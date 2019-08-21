سوسن بدر تكشف عن رعبها بوقوفها امام هذا الممثل المصري.. خمنوا من هو!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:53 مساءً - تحدثت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ عن تجربتها التمثيلية الأولى امام الممثل المصري ​عادل إمام​، وذلك في مسلسل “أحلام الفتى الطائر”، الذي عُرض عام 1978، إبان فترة دراستها في معهد التمثيل، مشيرةً إلى انها شعرت بخوف شديد حينها.

وقالت أنها كانت مرعوبة من الوقوف أمام إمام في المسلسل، لكنها أدت الدور بشكل رائع، وشاركت الزعيم في بطولة عدد من أعماله فيما بعد، مثل مسرحية “الواد سيد الشغال” وأفلام “شمس الزناتي” و”سلام يا صاحبي” وغيرها.

وتابعت: “أنا كنت مذعورة مش خايفة، وبقف بارتعش قدام الأستاذ عادل بجد، فيبص لي ويضحك وأنا مكنتش عارفة أمثل ولا أقول الكلام وريقي نشف، وأبص له أرتعش أكتر، وأنا عملت الـ3 حلقات وأنا بارتعش”.