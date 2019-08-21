إيمانويل ماكرون يؤلم زوجته أمام الكاميرات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لموقف محرج خلال تواجدها مع زوجها خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لفرنسا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسبب في أذى واضح لزوجته بريجيت، التي سحبت ذراعها من قبضته وعلامات الألم بادية على وجهها.

عدسات الكاميرات التقطت الموقف المحرج للرئيس إيمانويل ماكرون عند إمساكه بذراع زوجته بريجيت بطريقة خاطئة، غير مقصودة، ملحقا بها ألما واضحا.

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ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن الرئيس الفرنسي يبدو أنه نسي أن زوجته تعاني من التواء في ذراعها تعرضت له في الفترة الأخيرة، حيث أظهر مقطع الفيديو كيف أمسكت بريجيت ماكرون ذراعها المصابة بحدة وتمتمت لزوجها شيئا ما.

بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي كانت قد أصيبت في يدها خلال رحلة بحرية قبل بضعة أيام، عندما انزلقت عن ظهر القارب وخُلع كتفها، لكنها قررت نزع الضمادة الطبية قبيل لقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لفرنسا.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أشارت إلى أن بريجيت ماكرون التي تبلغ من العمر حاليا 66 عاما، كانت قد أجرت عملية جراحية في إحدى المستشفيات الأمريكية الشهيرة في فرنسا، وهي متخصصة في إجراء عمليات التجميل للمشاهير.