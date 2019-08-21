سر بكاء توفيق عبدالحميد خلال تكريمه واعتذاره لسمية الألفي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرم الفنان المصري توفيق عبدالحميد، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشر والتي أقيمت يوم السبت الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وظهر توفيق عبدالحميد، بعد غياب طويل بشعر أبيض ويستند على عكاز الأمر الذي أثار العديد من تساؤلات جمهوره حول وضعه الصحي.

والتقى توفيق عبدالحميد، خلال الحفل،بالفنانة سمية الألفي، على هامش الحفل، ووقفا معا لفترة وكان بينهما حديث جانبي.

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واحتضن توفيق عبدالحميد، سمية، و بكي على كتفها ثم اعتذر لها عن تقصيره معها، فيما أكدت له أنه لم يقصر أبداً معها طوال فترة صداقتهما.

وأبرز النجوم الذين شاركوا في الحفل كل من الفنانين محمود حميدة، سوسن بدر، صبري فواز، سمية الألفي ونجلها عمر، المخرج خالد جلال، محيى إسماعيل، أحمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدي صبحي، أحمد ماهر، إيناس مكي، أحمد الحجار، الموسيقار هاني شنودة.

كما شارك الفنان ، أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان، وعايدة رياض، والسيناريست نادر صلاح الدين، الإعلامية بوسي شلبي، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادي الدالي، الأب بطرس دانيال. وصاحب سير النجوم على السجادة الحمراء عروض الأراجوز وخيال الظل أقدم الغنون المسرحية، بالإضافة إلى فن الباليه.