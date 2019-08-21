سارة درزاوي تختار لوك جديد يثير الإعجاب.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
تمردت الفنانة الشابة سارة درزاوي على نمطية شكلها المعتاد، واختارت لها لوك جديد.
سارة شاركت جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بلون شعر جديد وقصة جديدة، وعلقت قائلة: «قصة شعري الجديدة».
الفنانة الشابة غيرت لون شعرها للبني المائل للأحمر، وتلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت فيها، كما تلقت تعليق من الفنانة إسراء عبدالفتاح وقالت لها: «قمر عليكي وربنا يقالي سنين بقولك اعمليه».
سارة درزاوي واحدة من نجمات مسرح مصر، وشاركت في جميع مواسمه منذ البداية، وتقوم حاليا بتصوير فيلم «عامل من بنها».
سارة كشفت في لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي أنها رسبت في الجامعة عندما كانت في كلية العلوم، وحولت بعد ذلك لدراسة الآداب وحصلت على المركز الأول بين الطلاب بعد التحاقها بقسم نقد ودراما مسرح، وتم تعيينها كمعيدة في الكلية.
الفنانة الشابة كشفت أن فرحة عائلتها بها كانت لا تصدق، وأنها تحاول حاليا أن توافق بين تقديم محاضرات في الكلية وبين عملها كممثلة.
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