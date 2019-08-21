"سوء الحظ يطارد فيلم أحمد حلمي "خيال مآته

حالف سوء الحظ بشكل غير متوقع النجم أحمد حلمي من خلال فيلمه "خيال مآته"، والذي يعرض الآن في دور السينما، منذ الإعلان الأول لعرضه ضمن أفلام العيد.

وعلى الرغم من الجماهيرية الجارفة التي يحظي بها أحمد حلمي، والنجاحات غير المسبوقة لجميع أفلامه السابقة، إلا أن تعرض الفيلم منذ الإعلان عن موعد عرضه للأزمات، بالإضافة إلى تأثير السوشيال ميديا، الذي لم يكن إيجابيا تجاه الفيلم، حتى إن أحد رواد مواقع التواصل علق على البوست الدعائي لاحمد حلمي قائلًا:" الفيلم وحش ياريس"، فرد حلمي :" كنت أتمنى أن يعجبك يادرش".

بداية "النحس"

بداية "النحس" كانت عندما تقرر عرض الفيلم في أول أيام العيد، كما كان مخططا له، إلا أن مشكلة قيل إنها تقنية تسببت في عدم عرضه، بعد توجه محبى أحمد حلمي إلى دور السينما لمشاهدة الفيلم، وفوجئوا بأنه غير موجود.

وعلى الرغم من عدم معرفة الأسباب الحقيقية وراء ما حدث، إلا أن هذه الأزمة فتحت مجالا للإشاعات على مواقع التواصل، وتم عرض الفيلم ثاني أيام العيد.

أزمة أخرى لاحقت الفيلم حيث إنه لم يستطع أن يحافظ كثيرا على المركز الثاني وتراجعت إيراداته ليحقق حتى يوم الجمعة الماضية 2 مليون و500 ألف و312 جنيهًا.

سرقة الفيلم

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أزمة أخرى أثرت على الدعاية للفيلم بشكل أو بآخر، عندما زعمت السيناريست نهال سماحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث رفض أحمد حلمي ومؤلف الفيلم الرد على هذا الزعم، سوى رد مقتضب من المؤلف كتب فيه اسم الفيلم واسمه.

ومنذ اليوم الأول لعرض الفيلم، قوبل بعاصفة من الانتقادات من قبل نقاد سينمائيين، أثرت كثيرا عبر نشرها على مواقع "السوشيال" في قرارات الذهاب لمشاهدة الفيلم.

أزمة أخرى وربما لم تكن الأخيرة، في سلسلة سوء الحظ التي تطارد "خيال مآته"، هي تعرض مخرج الفيلم لإلقاء القبض عليه، في مطار القاهرة الدولي عقب عودته من الخارج، حيث عثر بحوزته على كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة، وحبسه على ذمة القضية

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