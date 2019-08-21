هيفاء وهبي تؤكّد أنّ إليسا اعتزلت الفن بسبب الشتائم

كشفت الفنانة هيفاء وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر مكالمة هاتفية مطولة مع الأخيرة.

ولفتت وهبي إلى أن إليسا قد تأثرت بالتنمر الذي تتعرض له والسخرية من إطلالاتها وحفلاتها، وقالت: "قد ايه صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتني: لأني قرفت".

وأضافت وهبي في حديثها عن إليسا: "يا عيب الشوم على كل شخص أذاها، إذا كان بشغل ولا برأي ولا شتيمة ولا بحرب.. تلبس 100 فستان حلوين واذا خانها مرة الذوق أو الحظ في الفستان يتهجموا مثل الدياب عليها".

وختمت هيفاء وهبي قائلة: "إليسا هترجع عشان خاطر محبينها ومني أنا بقولها، ما تقدمي طبق من ذهب يللي البعض بيتمناه، بلا مافيا بلا بطيخ".

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