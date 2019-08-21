جيمس بوند يشارك رامي مالك في فيلم جديد تحت عنوان "لا وقت للموت"

عقب عدة نكسات وقرابة ستة أشهر من التصوير، تقرر عرض مغامرة جيمس بوند الـ25 تحت اسم "لا وقت للموت".



وأعلنت الصحفة الرسمية لفيلم Bond 25 / بوند 25 ، أن الفيلم سوف يتم عرضه فى دور السينما البريطانية فى 3 أبريل 2020، وفي 8 أبريل من الشهر ذاته في أمريكا، بالإضافة إلى أن طرحه سيكون تحت عنوان "لا وقت للموت".



الفيلم الذي يقدم فيه دانيال كريج شخصية بوند، يشارك في بطولته الممثل المصري رامي مالك مع ليا سيدو، وآنا دي أرماس ولاشانا لينش، وشارك فوكوناجا في كتابة السيناريو مع سكوت ز. بيرنز وفويبي والر - بريدج.

ويلعب رامي مالك دور الشرير الرئيسي في فيلم بوند الجديد، فيما يقرر بوند "دانييل كريج" ترك العمل والاستمتاع بحياة هادئة في جامايكا، لكن ذلك لا يستمر طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية ليطلب مساعدته في إنقاذ عالِم مخطوف، ليواجه بوند عالما شريرا غامضا مسلحا بتكنولوجيا جديدة وخطيرة.

وتعرض الفيلم لعدة انتكاسات أثناء التصوير، حيث تولى إخراجه كاري فوكوناجا بعد أن غادر داني بويل المشروع بسبب خلافات، كما اضطر كريج إلى إجراء عملية جراحية بسيطة في الكاحل بعد تعرضه لإصابة خلال الصيف، كما أدى انفجار محدود داخل استوديوهات Pinewood خارج لندن لتوقف التصوير.

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