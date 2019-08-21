شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن و دينا الوديدى يحيان حفلا غنائيا في مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد حسن لإحياء حفل غنائي ، السبت الموافق 31 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.

المهرجان تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان ويشارك في حفل المطربة دينا الوديدى ، ومن المقرر أن يقدم محمد حسن خلال الحفل أغنيات من ألبومه الجديد "سلامات".

يذكر أن آخر أعمال محمد حسن ألبوم سلامات ، وشارك فى ألبومه مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، منهم الملحن الكبير وليد سعد وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين وأحمد عبد السلام، ومحمد رحيم، وبلال سرور، ومحمد آياتى، ومحمد حمزة، وكريم عبد الوهاب، وعمرو يحيى وتامر عاشور.