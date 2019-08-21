شاهدوا.. مريم حسين ترتدي النقاب والعباءة الخليجية

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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:52 صباحاً - ظهرت أمس الفنانة مريم حسين في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات” أنها تضطر لإرتداء النقاب والعباءة الخليجية الكاملة.
ويعود السبب في بعض الأحيان كي تتمكن من السير في الأماكن المزدحمة بالناس وتجنب الجماهير لتقضية حاجيتها اليومية المهمة.
ولم تكن مريم حسين هي الوحيدة التي تضطر لإرتداء النقاب لتفادي تصوير المعجبين فمنهن: الفنانة ريماس منصور، والفنانة زارا، والفنانة إلهام الفضالة. وتسألت مريم في نهاية المقطع عن كيفية الحفاظ على جمال الميك اب الخاص بها عند إرتداء النقاب.
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