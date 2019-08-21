شاهد.. كيم كاردشيان بالبكيني تركض خائفة من الخنازير في الباهاماس

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:52 صباحاً - نشرت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” مقطع فيديو جديد لها من جزر الباهاماس حيث تقضى عطلتها مع كلوي كاردشيان.
وظهرت كيم كاردشيان في الفيديو وهي تتمشى على شاطىء البحر على مقربة من مجموعة من الخنازير البرية غير انها لم تستطع إخفاء خوفها.
وصرخت كيم كاردشيان “لا لا” مشيرة الى الخنازير البرية، والتي قد تعض في حال الاقتراب منها، بالابتعاد عنها.
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