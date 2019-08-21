سببان وراء رفض ليفربول استعادة كوتينيو من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن سببين دفعا إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لرفض استعادة البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني الجديد من صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية عودة كوتينيو إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المستويات السلبية التي يقدمها مع برشلونة.

وانتقل كوتينيو إلى الفريق البافاري قادما من البارسا على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 8.5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 120 مليونا.

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وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية في تقرير لها أن إدارة ليفربول لم تكن على استعداد لتحمل النفقات المالية لاستعارة كوتينيو من برشلونة، بالإضافة إلى الراتب الباهظ للاعب.

وسيحصل كوتينيو على راتب تبلغ قيمته نحو 13 مليون يورو خلال الموسم الذي سيقضيه في بايرن ميونيخ معارا من برشلونة.

ووفقا للتقرير فلم يكن هذا السبب هو الوحيد، فكوتينيو لم يكن ليضمن مكانا أساسيا في تشكيلة الريدز هذا الموسم في ظل الاعتماد على الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو.

ويعتمد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على نابي كيتا وأليكس تشامبيرلين في صناعة اللعب، وهو ما يقلل من فرص البرازيلي في الحصول على مكان بالتشكيلة الأساسية.

ولعب كوتينيو في ليفربول منذ عام 2013، قبل الانتقال إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2018 مقابل نحو 160 مليون يورو، ولكنه لم ينجح في تقديم مستويات مميزة منذ ذلك الحين.