نادين ن. نجيم عن شعور الامومة: “قتل”

لم تمنعها نجوميتها وشهرتها من الالتفات الى حياتها الشخصية بعيدًا عن ضوضاء الشهرة وتأسيس عائلة مثالية تساندها وتكون الى جانبها في كافة الاوقات.

فالنجمة اللبنانية المتألقة نادين نسيب نجيم استطاعت ان تدخل الى قلوب المشاهدين منذ نيلها لقب ملكة جمال لبنان، ليزداد تعلق الجمهور بها بعد ان دخلت مجال التمثيل وابدعت في تجسيد مختلف الادوار، فباتت نجمة من الصف الاول تنافس بجدارة زملائها في المجال عينه.

Advertisements

ولكن لم يأخذ التمثيل كل وقتها واهتماماتها، فتزوجت وأسست عائلة وانجبت طفلين وهما ابنة تدعى هافين وصبي يدعى جيوفاني، فنجح هذين الولدين في سرقة قلب نادين خصوصًا انهما من وهباها شعور الامومة الذي لا يضاهى.

وقد عبّرت نادين عن روعة هذا الشعور في صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام، تظهر لبوة تحتضن شبلها الصغير وتغمره بحبها وحنانها. وقد ارفقت نجيم الصورة بالتعليق التالي: “الامومة اجمل واقوى احساس وما في شي بالدني بضاهي هالشعور. الصورة بتحكي مليار كلمة وكمية الحنان قتل”.

وقد لاقت هذه الصورة تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين عبروا عن حبهم لنادين. متمنين لها ولعائلتها واطفالها دوام الصحة.

الجدير بالذكر ان قناة الجديد تمهّد حاليا لعرض مسلسل “طريق” قريبًا حيث بدأت بعرض الاعلان الترويجي للمسلسل والذي تلعب نادين دور البطولة فيه الى جانب عابد فهد وزينة مكي وجنيد زين الدين وختام اللحام ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا.