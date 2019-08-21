كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - عثر احد الاشخاص على حيوان ” يدعي ” تيجو ” وهو اشبه بتنين صغير يتواجد داخل المقابر العربية .

وبحسب ما اكده الشخص الذي عثر عليه فأن هذا الحيوان الغريب والنادر يقوم باكل جثث الموتي وحين يشعر باقتراب اي شخص منه في حال فتح القبر يصدر اصوات تحاكي اصوات صيحات البشر المكتومة وهو ما يولد شعورا مرعبا عند اي شخص يسمع هذه الاصوات بانها صادره عن الميت فيسارع الى الهرب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. العثور على حيوان نادر داخل المقابر يأكل جثث الأموات ويصدر اصوات مرعبة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.