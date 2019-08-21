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كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - وجهت الفنانة فلة الجزائرية رسالة للفنانة اللبنانية إليسا بعدما كشفت عن نية اعتزالها الفن مع صدور ألبومها المقبل.
فلة نصحت إليسا بالتراجع عن قرار الإعتزال وأن تنتج لنفسها، وجاء في رسالة فلة لإليسا التالي: “يا حبيبتي يا إليسا نصيحة أخت لا تدخلي في الخداع والوعود الكاذبة انتي يا حبيبة الكل مش بحاجة إلى فترينتهم ربنا يزيدك من نعيمه انتجي لنفسك و الف من يتمنى يذيع اغانيكي الجميلة”.
“انتي مش بحاجة إلى دائرة التلاعب والمكيدات.. يضحكون في وجهك لأنهم عارفين انه وراكي جيوش.. وما تتركي كليباتك وتعبك لأنهم راح يدفنون مثل ما دفنو أعمالي.. ابعدي عن الشر وغنيله من بعيد.. لا تعتزلي فشرة عينهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر فلة الجزائرية لإليسا: فشرة عينهم.. ابعدي عن الشر وغنيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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