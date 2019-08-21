شاهد.. جيري ماهر: “اسرائيل اقدم من ايران بـ 7000 سنة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - اعتبر الاعلامي اللبناني جيري ماهر ان اسرائيل اقدم من ايران بأكثر من سبعة الاف سنة.

كلام جيري ماهر جاء، اثناء استضافته في برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة القطرية ، ردا على كلامة مقدمة البرنامج غادة عويس التي قالت ان ايران من اقدم حضارات العالم موجودة من العصر الحجري في المنطقة متسائلة “وبالتالي لماذا استقدام اسرائيل من قبل الامارات للمشاركة في حماية المياه الخليجية”.

وقال جيري ماهر “بالتاريخ اسرائيل اقدم من ايران باكثر من 7000 سنة” لترد عليه عويس “لو كان معي وزير خارجية اسرائيل ما قال كلاما كهذا” ليؤكد جيري ماهر ما يقوله حقيقه وتاريخ.