حفل تامر حسني في "صلالة" كامل العدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المطرب المصري، تامر حسني، حفلا غنائيا كامل العدد، الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان "صلالة"، التي انطلقت في 11 يوليو/تموز وتستمر حتى 22 أغسطس/آب 2019، وتشهد إقامة ندوات وأمسيات شعرية.‏





وقدم حسني الشكر للجمهور على حسن استقباله، وقال: "أشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الاستضافة"، وتابع: "تشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربية الكريمة، كما تشرفت بالجالية المصرية الكبيرة، كانت حفلة فوق الرائعة وتجاوب فوق الوصف"، وتابع: "شكرا مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عُمان".

وقدم المطرب عددا من أغاني ألبومه الجديد مثل "عيش بشوقك"، كذلك أغانيه القديمة مثل "بعيش" و"بطلة العالم في النكد"، ورحب بمشاركة الجمهور بالغناء معه على المسرح، والتقط معهم عددا من الصور التذكارية.

Advertisements







