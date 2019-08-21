"رامبو" يعود إلى الخدمة من جديد في سبتمبر

كشف النجم الأمريكي "سيلفستر ستالون"، الثلاثاء، عن إعلان تشويقي جديد لفيلمه "لاست بلد" الذي يُعَد الجزء الأخير من سلسلة "رامبو" من إخراج أدريان جرونبرج.



وأكد ستالون عبر حسابه الخاص على "أنستقرام" أن الفيلم سوف يعرض في دور السينما العالمية 20 سبتمبر/أيلول المقبل، معلقا "لقد بدأوها.. وأنا الذي سأنهيها".

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول جندي القوات الخاصة المتقاعد الذي يقضي حياته في هدوء بعيدا عن المشاكل؛ ليضطر للعودة إلى الخدمة من جديد بعد أن يتم اختطاف ابنة صديقه ليواجه بعدها مغامرات مثيرة بالمكسيك.

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وسلسلة أفلام "رامبو" بدأت عام 1982 وحققت نجاحا كبيرا، وبلغت إيرادات النسخة الأولى من الفيلم 125 مليون دولار، وهو رقم ضخم حينها، لذلك قدم ستالون من الفيلم أجزاء أخرى كان آخرها عام 2008 الذي حقق إيرادات بلغت 123 مليون دولار.

ويشارك سيلفستر ستالون البطولة باز فيجا، ولويس ماندلور.



