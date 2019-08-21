محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة يشعلون أوبريت "سوق عكاظ"

أشعل فنان العرب المطرب السعودي محمد عبده، والقيصر العراقي كاظم الساهر، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، فاعليات أوبريت "سوق عكاظ التاريخي"، فى دورته رقم 13 بالسعودية.

وجاء الأوبريت تحت عنوان "عرب501م"، وافتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.





صاحب الفنان محمد عبده في فقرته الغنائية استعراض العديد من اللوحات التراثية، وحملت هذة اللوحات روح العصر القديم، بعد ذلك شاركت الفنانة كارول سماحة على أنغام تراثية ساحرة، أشعلت حماس الحضور، ثم صعد كاظم الساهر الذي استقبله الجمهور بحفاوة بالغة.

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بدأت الفاعليات بعزف السلام الجمهوري عقب وصول أمير منطقة مكة المكرمة، إلى مقر الحفل، ثم زار الأجنحة المشاركة في فاعليات أوبريت "سوق عكاظ التاريخي" والتي تضم 11 دولة.

وخلال الحفل أعلن عن ثلاثة فائزين بجوائز "شاعر سوق عكاظ الـ 13"، وحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ مليون ريال سعودي، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 500 ألف ريال سعودي، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 250 ألف ريال سعودي.





عقب الحفل نشرت الصفحة الرسمية لسوق عكاظ عبر تويتر كلمات تحمل إشادة بقيصر الغناء؛ إذ وصفت صوته بالعزوبة والسحر، وكارول سماحة بالنجمة التى تتوهج فى سماء الإحساس، أما الفنان محمد عبده فكان مثل السلطان المتوهج بكلماته الجميلة وألحانه وصوته العذب.