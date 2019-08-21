دويتو يجمع محمد الحلو وعلي الحجار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب المصري محمد الحلو، لـ"العين الإخبارية"، عن أنه يعكف حاليا على تجهيز أغنية جديدة تجمعه بالفنان المصري علي الحجار، من ألحان الموسيقار المصري ياسر عبدالرحمن، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا.

وأكد الحلو عودته مرة أخرى لبروفات العرض المسرحي "غزل البنات"؛ حيث يجسد شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني، ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح بيرم التونسي بمحافظة الإسكندرية.

وحول مشاركته في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، قال المطرب لـ"العين الإخبارية" إن هذا المهرجان له مكانة خاصة لديه، وأشار إلى أنه قدم مجموعة متنوعة من أغانيه بالإضافة إلى أغنية "يا مسافر وحدك" للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب.