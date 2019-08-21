تامر حسني يعتلي مسرح صلالة على وقع هذه المفاجأة

أحيا نجم الجيل الفنان المصري تامر حسني حفلاً فنياً ناجحاً ضمن حفلات مهرجان صلالة السياحي وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق في 20 آب/اغسطس الجاري.

وفي التفاصيل، أعتلى “حسني” المسرح على صوت الجمهور الذي غنى أحتفالا بعيد ميلاده الذي صادف في 16 آب الجاري.

وعلى وقع هذه المفاجأة المميزة، شكر تامر الجمهور على الاستقبال ووصف الشعب العماني بالعظيم والطيب ورحب بكل الجاليات العربية وخصوصًا المصرية ثم بدأ تامر وصلته الغنائية وسط تفاعل كبير من قبل الحضور الذي ردد معه كل أغانيه.

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خلال الحفلة، طلب تامر من احد المعجبين، وهو شاب مصري، الغناء معه فاكتشف أنه يتمتع بصوت جميل فطلب منه الصعود على المسرح والغناء معه مرة اخرى، ما دفع بتامر الى تشبيه حالته بنفسه. وتمنى له التوفيق والنجاح.

في الختام شكر تامر كل الجمهور الحاضر في القاعة، وشكر ادارة المهرجان التي حلت موضوع تأشيرات الفرقة الموسيقية بسرعة وجعلته يلتقي بالجمهور العماني .

تامر علّق على حفلة صلالة بمنشور عبر حسابه على فايسبوك جاء فيه: “أشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الإستضافة وتشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربية الكريمة كما تشرفت بالجالية المصرية الكبيرة … كانت حفله فوق الرائعة وتجاوب فوق الوصف شكراً مهرجان صلاله السياحي بسلطنة عُمان”.

بقلم: T.Alamri