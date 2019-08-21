أمل حجازي تواجه موجة انتقادات كبيرة بسبب فيديو "الحج"

أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي الجدل بشكل كبير بسبب فيديو نشرته أثناء أدائها فريضة الحج، حيث تزور الأراضي المقدسة في السعودية.
ونشرت حجازي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لها خلال قيامها بإحدى خطوات الحج وهي "طواف الوداع" أو الطواف حول الكعبة قبل مغادرة الأراضي المقدسة، وبدت تصور نفسها والحجاج، ما عرضها لموجة من الانتقادات.
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وأشار المنتقدون إلى أنه كان يجب على حجازي الخشوع أكثر أثناء تأدية الحج، وأن تؤدي الفريضة الدينية بشكل مثالي وألا تصور فيديو.
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