قصّة حب باسم مغنية وشيرين منسى في مجموعة صور رومانسيّة

Aug 21, 2019
في كانون الاول/ديسمبر من عام 2012، شهدت الساحة الفنية على حفل زفاف الممثل باسم مغنية من اخصائية التغذية شيرين منسى، ومنذ ذلك الوقت وحتى كتابة هذه السطور لا يترك الثنائي فرصة إلا ويوجهان رسائل مليئة بالحب الى بعضهما.
شيرين منسى دائماً ما تكتب أجمل العبارات العاطفية بحق زوجها، وفي جولة سريعة على حسابها على انستغرام، اخترنا جملة عاطفية كتبتها بمناسبة عيد ميلاده وهي: “حبي، اليوم هو عيد ميلادك، انا فقط أريد ان أقول كم انا ممتنة بوجودك في حياتي. أفضل عيد ميلاد لك، وشكرا لكونك دائمًا هنا معي. احبك إلى ما لا نهاية وما بعدها“.
أيضاً باسم مغنية دائماً ما يعبّر عن حبه لزوجته حيث يتخذ من حسابه على انستغرام منبراً لينشر صوراً تجمعه معها ويذيلها بتعليقات رومنسية. وفي جولة سريعة على حسابه لفتتنا صورة مميزة يظهر فيها باسم وهو خلف زوجته التي بدت بكامل اناقتها وجمالها وقال: “انا ونصفي الآخر“.
نذكر أن “مغنية” نافس في رمضان بمسلسل “اسود” انتاج شركة ايغل فيلمز، وشاركه في العمل كل من ورد الخال، داليدا خليل، الكو داوود وغيرهم. كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج سمير حبشي.
إليكم مجموعة من الصور لباسم وشيرين:
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