شكرا لقرائتكم أول تجربة خليجية للفنانة شيرين.. كيف استقبلها الجمهور؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجحت النجمة شيرين عبدالوهاب في أغنية "الحب خدعة" من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر التي طرحتها الأربعاء 14 أغسطس/آب.

الأغنية نالت اهتمام الجمهور العربي كونها أول تجربة للفنانة بالغناء باللهجة الخليجية، وحظيت الأغنية بانتشار واسع واعتبر الجمهور أن شيرين حققت نجاحاً ملحوظاً وأن هذه الخطوة التي وصفها بالذكية أتت متأخرة بعض الشيء، كما طلبوا منها الاستمرار في أداء الكلمة الخليجية لا سيما وأنها تمتلك شعبية كبيرة في الخليج وصوتها جديد على الألوان الغنائية في المنطقة.

أما على صعيد الكلمات فقد نجح الأمير عبدالرحمن بن مساعد في الجمع بين المفردة المعبرة ذات المضمون الرومانسي والعاطفي وبين الكلمة البيضاء المفهومة من المحيط إلى الخليج وهذه في الأصل عادة دأب عليها في كثير من تجاربه الغنائية التي من أشهرها "قد الحروف" مع الفنانة أصالة.

كما أن عبدالرحمن بن مساعد يملك خبرة تراكمية في صناعة الأغنية وفي توأمته مع الملحن "صادق الشاعر" التي أثمرت عن أغنية وصلت لكل العرب، وحققت أرقام استماع جيدة في الوطن العربي وبالعودة إلى موقع يوتيوب نجد أن الأغنية وبعد مرور يومين على طرحها لا تزال في الترند في أكثر من مكان ونالت 22 ألف إعجاب وفي طريقها للوصول للمليون الأول من المستمعين.