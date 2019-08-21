أمينة خليل تثير جدلًا كبيرًا بصورتها مع تامر هشام

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا حديثة للفنانة المصرية أمينة خليل أثارت جدلًا كبيرًا.

وظهرت الفنانة المصرية في الصور وهي تحتضن الفنان تامر هشام، عضو فريق كايروكي، وتمزح معه أمام الجميع خلال تواجدهما في أحد المناسبات.

وتسببت هذه الصور المتداولة، في إطلاق الكثير من الأنباء عن وجود قصة حب تجمع أمينة خليل بتامر هشام، وهو ما أثار استياء عدد كبير من النشطاء خاصة أن تامر متزوج من فتاة من خارج الوسط الفني.

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